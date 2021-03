Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé tire un premier bilan de Pochettino !

Publié le 22 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet du changement d’entraineur au Paris Saint-Germain.

Après avoir atteint les quarts de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé un nouveau gros coup ce dimanche. En battant largement l’Olympique Lyonnais (2-4), les Parisiens ont repris la tête de la Ligue 1 juste avant la trêve internationale. A printemps, Mauricio Pochettino est donc en excellente position pour les deux compétitions principales du PSG et commence à sérieusement faire son effet au sein du vestiaire. « Avec Mauricio, beaucoup de choses ont changé » a expliqué Leandro Paredes, à Téléfoot . « Avant, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. On avait tous besoin d’un changement sur le plan mental. Et personnellement et collectivement, on travaille plus qu’avant ».

« On n’a pas réussi à bien jouer tout de suite, mais je pense que ça commence à se voir petit à petit »