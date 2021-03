Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se précise pour Aouar !

Publié le 21 mars 2021 à 22h15 par A.C.

Houssem Aouar, milieu de l’Olympique Lyonnais très apprécié par le Paris Saint-Germain, pourrait changer de championnat.

Considéré comme l’un des plus grands talents de Ligue 1, Houssem Aouar attise énormément de convoitises. Leonardo souhaiterait en effet l’attirer au Paris Saint-Germain, mais un club étranger semble plus déterminé que jamais. Il s’agirait de la Juventus, qui selon la presse italienne voudrait miser gros sur le milieu de l’Olympique Lyonnais. Après le récent échec en Ligue des Champions, Andrea Pirlo souhaiterait apporter des gros changements dans son effectif et Aouar serait tout simplement une de ses priorités.

La Juve veut s’appuyer sur De Sciglio