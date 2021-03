Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland a fait son choix pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 11h00 par Th.B.

Voyant en Erling Braut Haaland l’avenir du club merengue, le Real Madrid serait prêt à dégraisser son effectif afin d’accueillir le buteur du Borussia Dortmund, enclin à rejoindre la Casa Blanca.

Au cours des prochaines semaines, à l’instar des dernières, le Real Madrid devrait continuer à faire le forcing pour Erling Braut Haaland. En feu au Borussia Dortmund où il a inscrit ses 20ème et 21ème buts en Bundesliga depuis le début de la saison samedi lors du match nul concédé à Cologne (2-2) en autant d’apparitions, Haaland pourrait ne pas s’éterniser dans la Ruhr . En effet, en plus de Chelsea et des deux clubs de Manchester en Premier League, le Norvégien semble faire vibrer le FC Barcelone et le Real Madrid, tous deux déterminés à recruter la sensation de Bundesliga à l’intersaison selon la presse catalane et madrilène. Néanmoins, le Real Madrid semblerait prêt à recruter Haaland et verrait même en lui le prochain Cristiano Ronaldo. Et pour parvenir à ses fins, le Real Madrid se préparerait en coulisse.

Haaland et le Real Madrid sur la même longueur d’onde, un dégraissage en préparation ?