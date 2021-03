Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mission impossible pour le départ d’Antoine Griezmann ?

Publié le 23 mars 2021 à 17h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, il est de plus en plus question d’un possible départ d’Antoine Griezmann du FC Barcelone. Alors que cela permettrait à Joan Laporta de financer son recrutement, le président blaugrana pourrait bien être confronté à de grosses difficultés qui seront complexes à surmonter.

Cette saison, il y a clairement du mieux pour Antoine Griezmann. Alors que les statistiques du joueur du FC Barcelone sont bonnes, son rendement ne répond toutefois pas aux attentes de l’investissement réalisés en 2019, quand le Barça avait alors déboursé 120M€ pour le chiper à l’Atlético de Madrid. Face à cette situation, les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir du champion du monde. Et elles le sont encore plus depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président. En effet, le nouveau patron des Blaugrana a de grands rêves comme celui notamment de recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund ne sera clairement pas donné et alors que les caisses du FC Barcelone sont vides, il faut trouver de l’argent. C’est donc pour cela qu’Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie, au même titre que d’autres joueurs de Ronald Koeman, afin de faire rentrer de l’argent. Est-ce donc déjà la fin de l’aventure catalane pour l’international français ?

Griezmann ne veut pas partir !