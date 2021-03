Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de prendre une décision retentissante pour Griezmann ?

Publié le 23 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Joan Laporta aurait prévu de rencontrer dans les prochaines heures Ronald Koeman afin de discuter du projet sportif et notamment de l’avenir de plusieurs joueurs catalans. Il sera notamment question de celui de Lionel Messi, d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Président du club catalan entre 2003 et 2010, Joan Laporta a retrouvé sa place de dirigeant, suite aux dernières élections présidentielles, et aura pour mission de redonner de l’éclat à l’équipe catalane. Pour amener le FC Barcelone vers les sommets, Laporta compte frapper fort lors du prochain mercato estival. Mais avant de lancer les grandes manœuvres dans les dossiers d’envergure, l’homme de 58 ans devrait s’entretenir dans les prochaines heures avec son équipe, mais aussi avec Ronald Koeman. « Des réunions avec Laporta ? C’est vrai qu’après le match de demain (dimanche), nous aurons une pause et nous aurons le temps de parler sur le futur de cette équipe. Nous profiterons de ces deux semaines pour parler des joueurs, des recrues, pour nous connaitre » avait d’ailleurs confié l’entraîneur du FC Barcelone.

L'avenir de Griezmann évoqué durant cette réunion ?