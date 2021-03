Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'opération Haaland dictée par... Lionel Messi ?

Publié le 23 mars 2021 à 9h30 par A.D.

Le Barça serait prêt à batailler pour le recrutement d'Erling Braut Haaland l'été prochain. Toutefois, Joan Laporta devrait manquer de moyens financiers pour le buteur du Borussia Dortmund s'il parvient à prolonger Lionel Messi.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait suivi de près par de nombreux cadors européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, City, Chelsea ou encore la Juventus. En ce qui concerne le Barça, Joan Laporta pourrait être contraint d'oublier Erling Haaland à cause de Lionel Messi.

Laporta aurait un dilemme entre Messi et Haaland ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, lâchées sur son compte Twitter , le FC Barcelone devrait renoncer à Erling Haaland s'il parvient à prolonger Lionel Messi. A en croire le journaliste de Mundo Deportivo , l'opération Haaland pourrait couter au moins 120-130M€. Et dans le cas où il obtenait gain de cause pour le renouvellement de son capitaine, Joan Laporta ne devrait pas avoir les moyens de débourser une telle somme pour la pépite du Borussia Dortmund. D'autant que Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, le père du joueur, exigeraient des primes personnelles. Le nouveau président du Barça serait donc dans l'obligation de faire un choix entre Lionel Messi et Erling Braut Haaland.