Mercato - Real Madrid : Messi, Cristiano... Erling Haaland met les choses au clair !

Publié le 22 mars 2021 à 22h30 par La rédaction

S’il n’en est encore qu’au début de sa carrière, Erling Haaland est déjà comparé aux plus grands noms du football et se retrouve courtisé par les plus grands clubs européens. Interrogé en conférence de presse ce lundi, le Norvégien a évoqué le sujet.

Erling Haaland est sans doute l’un des joueurs les plus convoité du marché actuellement. Doté d’un immense potentiel, le Norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund et enchaîne les records. Par conséquent, les plus grands clubs européens se sont penchés sur le dossier. Le Real Madrid suivrait notamment le dossier de très près. Florentino Pérez voudrait renforcer l’attaque de Zinédine Zidane et faire d’Haaland le digne héritier de Cristiano Ronaldo chez les Merengue . Le joueur est d’ailleurs déjà comparé aux plus grands noms du football. Mais il est resté très humble au moment de répondre à ces comparaisons.

« Messi et Ronaldo ? Je n'ai pas besoin d'en parler, ils sont les meilleurs de tous les temps »