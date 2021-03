Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 mars 2021 à 21h15 par A.C.

L’avenir de Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec la Juventus se termine en juin 2022, fait énormément parler en Italie.

L’aventure italienne de Cristiano Ronaldo pourrait se terminer cet été. L’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions a soulève énormément de questions sur l’avenir du Portugais, qui a d’ailleurs été l’un des pires joueurs sur le terrain lors de la double confrontation face au FC Porto, en huitième de finale. Accusé de vampiriser le jeu de La Vieille Dame et surtout extrêmement cher avec son salaire de 31M€ par an, Cristiano Ronaldo semble être devenu un poids selon certains observateurs. Ainsi, le quintuple Ballon d’Or est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, ou encore de Manchester United.

La Juventus veut continuer avec Cristiano Ronaldo