Mercato - Real Madrid : Erling Haaland sort du silence pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 17h13

Très convoité en Europe, Erling Haaland n’a que l’embarras du choix pour son avenir. Mais le Norvégien a révélé ne pas être perturbé par les rumeurs l’envoyant un peu partout en Europe, notamment au Real Madrid.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est probablement le joueur le plus convoité du marché à l’heure actuelle. Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, l’attaquant de 20 ans ne cesse d’impressionner. Le Norvégien brise des records de précocité, et cela a très naturellement attisé l’intérêt des plus grands noms européens. Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid suivraient notamment le dossier de très près, le joueur étant annoncé comme la grande star de demain. Les Merengue aimeraient s'attacher les services de celui qui est annoncé comme le digne hériter de Cristiano Ronaldo pour renforcer son attaque, les dernières recrues n'ayant pas été à la hauteur des espérances. Haaland serait également désigné comme le grand successeur de Karim Benzema à la Casa Blanca , le numéro 9 s'approchant de la fin de sa carrière. Si pour certains, l'intérêt des meilleurs clubs d'Europe pourrait être synonyme de déstabilisation, Haaland, lui, reste très calme.

Encore quelques années de contrat à Dortmund a rappelé Haaland