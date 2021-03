Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met les bouchées doubles pour Neymar et Mbappé !

Publié le 22 mars 2021 à 16h30 par Th.B.

Leonardo est bien au courant de la menace qui plane au-dessus de Kylian Mbappé avec l’intérêt du Real Madrid. Cependant, le directeur sportif du PSG compte bien trouver un accord avec le clan Mbappé après avoir dessiné les grandes lignes du contrat de Neymar.

Le PSG se trouve dans une situation favorable avec Neymar. Le10sport.com vous a révélé le vendredi 19 mars que Leonardo se rapproche d’un accord total pour la prolongation de contrat du Brésilien qui est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022. Une prolongation de quatre ans se dessine et pourrait d’ores et déjà avoir été convenue si l’on en croit les informations divulguées par Fabrizio Romano ce lundi. Alors que ce dossier se présente plus que bien pour le Paris Saint-Germain, Leonardo s’attaquerait à une montagne désormais, nommée Kylian Mbappé. À 22 ans, le champion du monde est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste. De quoi engendrer de forts intérêts en Europe, que ce soit en Angleterre avec Liverpool où Jürgen Klopp apprécie son profil comme le10sport.com vous le révélait en avril 2020 ou en Espagne, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid restant en embuscade prêts à saisir la moindre opportunité pour Mbappé.

Le PSG et le Real Madrid attendent la décision de Kylian Mbappé !

Ces derniers jours, la presse espagnole n’a pas lâché d’une semelle Kylian Mbappé. La Cadena SER ouvrait récemment le bal en expliquant que l’attaquant du PSG avait refusé à trois reprises les propositions de sa direction, désireuse de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le média allait même plus loin en révélant que Mbappé n’aurait pas l’intention de s’engager de nouveau avec le PSG, laissant la porte grande ouverte à un départ cet été au Real Madrid prêt à dégraisser dans l’optique d’accueillir le champion du monde. Samedi dernier, Marca révélait que la potentielle venue de Lionel Messi au PSG dérangerait particulièrement le clan Mbappé et que le joueur ne voyait pas un avenir radieux au Paris Saint-Germain pour lui si Messi déposait ses valises, au niveau de son temps de jeu. Néanmoins, Leonardo ne compte pas laisser le champ libre au Real Madrid pour le talent français et l’a une nouvelle fois souligné dimanche soir au micro de Canal+ . « Quand on voit la dernière prestation de Kylian, et son nombre de buts à 22 ans, c’est vrai que incroyable. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le jour de parler de son contrat. Honnêtement, en général, les joueurs ont envie de rester au PSG et y faire vraiment un cycle important, comme on a aujourd’hui. Il y a des joueurs qui sont là depuis 8 ou 9 ans, d’autres qui ont signé des contrats et qui ont fait 6 ou 7 ans, c’est quelque chose de formidable d’avoir un groupe qui marche ensemble. Mais là, ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Plus qu’une question de temps désormais donc pour y voir plus clair au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Cependant, en coulisse, les intentions du directeur sportif du PSG sont claires et bien définies.

Une double prolongation de Mbappé et de Neymar, le souhait fort de Leonardo