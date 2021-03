Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour la prolongation de Neymar !

Publié le 22 mars 2021 à 15h45 par Th.B.

Depuis de longues semaines, le PSG et le clan Neymar discutent afin de parvenir à un accord pour prolonger le contrat de son numéro 10. Et selon Fabrizio Romano, tout serait bouclé.

Épanoui au PSG, Neymar se sent depuis quelques mois comme un poisson dans l’eau. En juillet dernier, le10sport.com vous révélait ce changement total de mentalité de la part du Brésilien qui a pour rappel tenté à tout prix de quitter le PSG à l’été 2019 avant de faire sa rédemption au retour à la compétition via les médias puis sur le terrain. Et à présent, Neymar se rapproche considérablement d’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. C’est en effet ce que le10sport.com a souligné le 19 mars tout en soulignant qu’un accord total n’est pas encore trouvé bien que le clan Neymar et Leonardo, directeur sportif du club parisien, travaillent toujours afin que cette opération se concrétise pour un contrat allant jusqu’en juin 2026.

Tout serait presque bouclé