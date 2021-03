Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane totalement relancée ?

Publié le 22 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano mis à jour le 22 mars 2021 à 13h54

Annoncé du côté du Real Madrid, Massimiliano Allegri serait la priorité de l’AS Roma pour remplacer Paulo Fonseca, en fin de contrat à la fin de la saison.

L’avenir de Zinédine Zidane est au cœur ses spéculations. Fragilisé par les mauvais résultats de son équipe au cours de la première partie de saison, le technicien français a été menacé à la fin de l’année 2020 et était proche de la sortie. Une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions aurait été fatale à l’entraîneur, qui est néanmoins parvenu à remonter la pente. Comme souvent, lorsqu’il est menacé, Zinédine Zidane a trouvé les ressources nécessaires pour relancer son groupe et obtenir de bons résultats. Non seulement, le Real Madrid est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais il a aussi réussi à battre l’Atalanta pour rejoindre les quarts de finale. De bons résultats sur la scène européenne, qui ne calme pas les rumeurs sur ‘l’avenir de Zinédine Zidane. Selon Josep Pedrerol, présentateur d' El Chiringuito , le champion du monde 98 serait la priorité de Noël Le Graët pour reprendre l’équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps après l'Euro. Néanmoins, l’actuel entraîneur du Real Madrid n’aurait pas, pour l'instant, l’intention, de reprendre la sélection nationale et aurait pour ambition d’aller au bout de son contrat avec le Real Madrid, soit jusqu’en 2022 selon Téléfoot . « Si je vais rester au Real Madrid ? Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire (…) La sélection française ? Je ne pense qu'au match de demain face au Celta. Je ne vais pas dire quoi que ce soit sur le reste » » a-t-il d'ailleurs confié en conférence de presse.

Annoncé au Real Madrid, Allegri serait la priorité de la Roma