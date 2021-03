Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les cartes en main pour conserver Moise Kean !

Publié le 22 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Courtisé par la Juventus, Moïse Kean souhaite rester au PSG la saison prochaine selon nos informations exclusives. Désormais, Leonardo devra négocier avec Everton s’il souhaite le conserver.

A la recherche d’un attaquant cet été, Leonardo est parvenu à arracher Moïse Kean à Everton. Le PSG a accueilli l’attaquant italien, en grande difficulté en Premier League, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un choix payant puisque le joueur de 21 ans est parvenu à profiter de la blessure de Mauro Icardi pour gagner sa place et marqué les esprits. Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, Moïse Kean est venu à Paris avant tout pour progresser et profiter des conseils des meilleurs joueurs de la planète. « Je suis ici pour apprendre. Ces gars sont de grands joueurs expérimentés, je suis jeune, donc je vais m'asseoir et apprendre d'eux. La Ligue 1 est un bon championnat, c'est pourquoi j'ai voulu venir au PSG, pour apprendre aux côtés de grands joueurs et essayer d'aider l'équipe » a confié l’international italien dans un entretien accordé à Ligue 1 Show . Positif à la Covid 19 ces derniers jours, l’attaquant a fait son retour face au LOSC ce mercredi et a été titularisé par Mauricio Pochettino pour affronter l’OL.

La Juventus espère l'accueillir

Très actif sur le front de l’attaque, Moïse Kean a encore réalisé une bonne prestation. L’attaquant italien semble retrouver peu à peu son niveau et ne laisse pas insensible son club formateur. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2019, le joueur intéresserait fortement le directeur sportif, Fabio Paratici, qui espérerait apporter quelques changements dans l’effectif d’Andrea Pirlo lors du prochain mercato estival. Afin de pallier le possible départ de Cristiano Ronaldo, la formation turinoise penserait à Moïse Kean selon les informations de Tuttosport , confirmées par le 10 Sport . Interrogé sur l’avenir de son fils en octobre dernier, Jean Kean avait déjà évoqué la piste Juventus et n'avait pas caché son envie de le revoir en Serie A : « Ce que je veux c’est que mon fils revienne en Italie le plus tôt possible. Il a grandi ici, il y est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui et je pense que la meilleure chose est qu’il retourne dans son pays. Cet été, quand un retour de Moise à la Juve était évoqué, j’étais très heureux. J’espérais vraiment le voir revenir, mais finalement ils ont préféré miser sur un autre joueur (…) Le `` problème '' de la Juve, c’est qu'ils ont toujours trop de champions et depuis que Cristiano Ronaldo a également rejoint, les chances de Moise ont été considérablement réduites. J'espère pouvoir un jour le revoir à Turin » .

Kean veut rester au PSG