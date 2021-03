Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 0€ se prononce sur son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 12h15 par D.M.

Georgino Wijnaldum n’aurait toujours pas évoqué son avenir avec ses dirigeants, alors que la presse anglaise annonçait, ce dimanche, qu’il avait trouvé un accord avec le FC Barcelone.

Fragilisé par la crise du Covid-19, le PSG rechercherait des opportunités sur le marché afin de se renforcer. Leonardo voudrait notamment recruter un milieu de terrain et aurait notamment ciblé Georgino Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Mais l’international néerlandais figure également sur les tablettes du FC Barcelone. The Sunday Times indiquait, même, ce dimanche, que Wijnaldum aurait trouvé un pré-accord avec le club entraîné par Ronald Koeman. Une information démentie depuis par le journaliste Gerard Romero, qui s’appuie sur des sources proches du Barça. Alors que son avenir à Liverpool demeure toujours aussi incertain, Georgino Wijnaldum continuerait d’entretenir le mystère.

Wijnaldum n'aurait pas évoqué les questions relatives à son avenir avec Liverpool