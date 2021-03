Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça met la pression sur Leonardo pour un dossier à 0€ !

Publié le 21 mars 2021 à 14h45 par Th.B.

Bien qu’au sein du club culé on réfuterait l’existence d’un accord avec le clan Georginio Wijnaldum pour un contrat, le FC Barcelone serait bel et bien intéressé par le milieu de terrain de Liverpool également pisté par le PSG.

Ce dimanche, la presse anglaise a lâché une bombe concernant le feuilleton Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, l’international néerlandais ne devrait pas prolonger et aurait même trouvé un terrain d’entente avec le FC Barcelone afin de rejoindre son compatriote Ronald Koeman qu’il a connu quand ce dernier était à la tête des Oranje . C’est du moins l’information que The Times divulguait et qui a été démentie dans la foulée par Gerard Romero. Le journaliste de la RAC1 s’est appuyé sur des sources internes à la direction du FC Barcelone pour nier tout accord définitif avec Wijnaldum, qui figurerait également dans les petits papiers du PSG, Leonardo s’intéressant aux joueurs en fin de contrat cet été, crise financière oblige. Et bien qu’un accord n’ait pas encore été trouvé avec le Barça , le PSG serait toujours menacé par le FC Barcelone dans la course à la signature de Wijnaldum.

Pas d’accord avec le Barça, mais un intérêt concret des Catalans pour Wijnaldum…