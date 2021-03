Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane va aller au bout !

Publié le 22 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Constamment annoncé sur la sellette, Zinedine Zidane compterait pour sa part aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2022, envers et contre tous.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Zinedine Zidane. Un véritable cercle vicieux s’est mis en place du côté de Madrid. Lorsque l’entraîneur merengue n’est pas à son maximum, il est annoncé sur le départ et sous la menace d’une éviction, et lorsque tout va bien, on évoque sa prolongation de contrat. Récemment, Zidane a déclaré prendre chaque match après l’autre en vivant au jour le jour à la Casa Blanca. Et alors que son départ du Real Madrid serait toujours une possibilité cet été, le champion du monde aurait une idée précise pour son avenir.

Zidane déterminé à honorer son contrat