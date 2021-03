Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a clairement tranché pour son avenir !

Publié le 21 mars 2021 à 13h00 par K.V.

Régulièrement décrié cette saison, Zinedine Zidane a traversé de nombreuses turbulences et pourtant, il ne semble pas vouloir abandonner sa mission.

Malgré un premier passage sur le banc du Real Madrid au cours duquel il a récolté pas moins de trois Ligue des Champions, Zinedine Zidane a fait son grand retour en 2019. Depuis et notamment cette saison, le technicien français est davantage ciblé par les critiques qui pointent du doigt l'irrégularité du Real Madrid dans ses performances et le manque de spectacle produit sur le terrain. À tel point que Zinedine Zidane a été évoqué comme étant sur le départ - voire poussé vers la sortie - à de nombreuses reprises ces derniers temps, ce qui avait eu le don de l'énerver. Contre vents et marées, Zidane s'accroche et ne semble pas vouloir quitter le navire madrilène.

Zidane au Real jusqu'à la fin de son contrat ?