Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez en plein dilemme pour cette pépite ?

Publié le 22 mars 2021 à 16h00 par Th.B.

Appréciant Martin Odegaard, Florentino Pérez serait en proie à un gros dilemme alors que le Real Madrid sera contraint de dégraisser son effectif cet été pour recruter les joueurs souhaités.

Et si Martin Odegaard servait à reconstruire l’effectif du Real Madrid ? En grande partie en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le champion d’Espagne traverserait une passe économique très difficile et peinerait à générer des fonds dans l’optique de frapper fort sur le marché des transferts en marge du prochain mercato. Par exemple, lors des deux dernières sessions des transferts, le Real Madrid n’a pas recruté un joueur et s’est contenté de dégraisser son effectif en vendant et prêtant certains joueurs. Cet été, Florentino Pérez prévoirait de faire une « signature galactique » selon Ok Diario. Et Martin Odegaard pourrait jouer un grand rôle dans ce chamboulement d’effectif.

Pérez serait tiraillé pour Odegaard...

C’est du moins l’information communiquée par The Athletic. En raison de la refonte d’effectif que le président Florentino Pérez prévoirait d’opérer afin d’accueillir Erling Braut Haaland ou encore Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait être amené à dégraisser. Martin Odegaard pourrait faire partie des éléments sacrifiés par le club merengue. Néanmoins, Pérez aurait toujours apprécié le profil de Martin Odegaard et aurait donc de fortes chances d’être confronté à un dilemme au moment de trancher dans le dossier Odegaard. Affaire à suivre.