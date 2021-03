Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe déjà l’action pour le recrutement estival !

Publié le 22 mars 2021 à 15h10 par T.M.

Ayant désormais les pleins pouvoirs à l’OM, Pablo Longoria ne chômerait pas en vue du prochain mercato estival.

Nommé président de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria est plus que jamais aux commandes sur la Canebière. Dans sa révolution, Frank McCourt a décidé de faire totalement confiance à l’Espagnol afin de mener à bien son projet. Et les premières réponses arriveront d’ailleurs dès cet été à l’occasion du mercato. Que ce soit au rayon des arrivées que des départs, cela devrait énormément bouger au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Un chassé-croisé qui serait actuellement préparation en coulisse.

Longoria est au travail !