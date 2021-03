Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse annonce d’Allegri sur l'intérêt du Real Madrid !

Publié le 22 mars 2021 à 21h00 par Th.B.

Courtisé par le Real Madrid par le passé, Massimiliano Allegri s’est dit contraint de refuser après avoir signifié son engagement envers la Juventus. Néanmoins, la donne pourrait bien être différente à l’avenir.

De temps en temps, Zinedine Zidane est annoncé sur le départ voire sur la sellette au Real Madrid. Cette saison, le technicien aurait été proche de partir à plusieurs reprises, les résultats du club merengue n’ayant pas été à la hauteur par moments. À présent, avec la qualification en 1/4 de finale de la Ligue des champions et la course au titre en Liga, Zidane ne semble plus sous la menace d’un départ. Jusqu’à la prochaine défaite du Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde pourrait à terme être contraint de céder son poste d’entraîneur à Massimiliano Allegri notamment, le technicien italien figurant dans la short-list de Florentino Pérez depuis un bout de temps. Sans club depuis son départ de la Juventus en 2019, Allegri est prêt à se remettre en selle comme il l’a assuré ces dernières heures à la télévision italienne. « Je ne sais encore rien, mais je veux retrouver un poste au mois de juin. ».

« Je peux dire que le Real a essayé de m’appeler, mais… »