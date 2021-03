Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri sort du silence pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 1h00 par A.C.

Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus et du Milan AC, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Voilà bientôt deux ans que Massimiliano Allegri est sans club. Pourtant, l’Italien est considéré comme l’un des meilleurs entraineurs en circulation ! Ces dernières années il ne semble pas avoir manqué de pistes, avec selon nos informations le Paris Saint-Germain, qui pensait à lui avant de se tourner vers Mauricio Pochettino. Désormais, Allegri est annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui pourrait se séparer de Zinedine Zidane à la fin de la saison.

Allegri toujours dans le flou