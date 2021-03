Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 20h00 par D.M.

Buteur ce dimanche face à la Fiorentina, Brahim Diaz, prêté au Milan AC par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, s’est prononcé sur son avenir.

Difficile de se faire une place au Real Madrid avec les joueurs de classe mondiale qui composent cette équipe. Afin de disputer des rencontres et retrouver du temps de jeu, certains jeunes joueurs n'hésitent pas à s’exiler à l’instar de Reinier Jesus (prêté au Borussia Dormtund) ou encore de Brahim Diaz. Ne rentrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, le milieu offensif a été prêté au Milan AC jusqu’à la fin de la saison et semble, aujourd'hui, s’épanouir en Serie A.

« Je suis très content ici, on verra »