Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale prise par cette pépite de Zidane ?

Publié le 8 mars 2021 à 12h00 par D.M.

En manque de temps au Borussia Dortmund, Reinier Jesus envisagerait de quitter le club allemand et d’être prêté la saison prochaine au sein d’une nouvelle équipe.

Bloqués par la concurrence, de nombreux jeunes joueurs ont été prêtés, ces derniers mois, par le Real Madrid afin qu’ils puissent engranger de l’expérience et obtenir du temps de jeu. C’est le cas par exemple de Brahim Diaz, prêté au Milan AC, de Martin Odegaard, qui a pris la direction d’Arsenal cet hiver ou encore de Reinier Jesus. Recruté contre un chèque de 30M€, l’ancien joueur de Flamengo a été prêté jusqu’en juin 2022 au Borussia Dortmund. Mais son passage en Allemagne ne se déroule pas comme prévu.

Un départ de Reinier Jesus à la fin de la saison ?