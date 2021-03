Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en grand danger pour la succession de Koeman ?

Publié le 22 mars 2021 à 19h00 par D.M.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait, à terme, proposer le poste d’entraîneur à Julian Nagelsmann. Un technicien courtisé par de nombreux clubs européens.

Malgré l’élection de Joan Laporta, Ronald Koeman devrait conserver son poste d’entraîneur la saison prochaine, sauf énorme catastrophe durant cette deuxième partie de saison. Mais le nouveau président du FC Barcelone aurait commencé à se pencher sur sa succession et aurait notamment ciblé l’un des entraîneurs les plus en vogue sur le marché. La Cadena Ser annonçait que le dirigeant catalan souhaitait recruter Julian Nagelsmann, en poste au RB Leipzig. Le nom du technicien allemand a également été annoncé du coté de Tottenham, mais aussi en Italie.

Nagelsmann dans le viseur de l'AS Roma