Mercato - OM : Longoria peut souffler pour Milik

Publié le 22 mars 2021 à 22h10 par A.C.

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait rapidement retrouver la Serie A.

Arkadiusz Milik est-il seulement de passage ? Dès l’annonce de l’arrivée de l’attaquant polonais à l’Olympique de Marseille, plusieurs sources ont parlé d’un départ dès cet été. Certains évoquent une clause secrète de 12M€, ce qui est interdit en France. D’autres parlent d’un gentleman agreement entre Milik et l’OM, prêt à le laisser filer en cas d’intérêt d’un club de Serie A. Interrogé sur ce sujet, Pablo Longoria a toutefois tenu à démentir, mais Milik a laissé la porte ouverte à un départ. « J'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif » a expliqué l’attaquant de l’OM, dans les colonnes de L’Équipe . « Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser ». Le danger est réel, puisque la presse italienne assure que la Juventus souhaite miser gros sur l’ancien du Napoli.

L'avenir de Milik lié à Morata