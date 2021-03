Mercato - OM : Les grands objectifs de l’acte II du projet McCourt…

Foot - Mercato - OM

22 mars 2021

Alors que l’OM a connu de gros bouleversements ces dernières semaines au sein de son organigramme, Pablo Longoria s’est confié en détail sur les nouveaux objectifs en cours qui symbolisent le deuxième acte du grand projet McCourt.

En octobre 2016, lorsque Frank McCourt rachetait officiellement l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, l’homme d’affaires américain avait instauré une ligne directrice très claire en s’appuyant sur deux hommes forts : Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, nommés respectivement au poste de président et de directeur sportif de l’OM. Finalement, après avoir investi rapidement les 200M€ de budget annoncés pour le recrutement avec au passage quelques flops marquants (Kostas Mitroglou, Kevin Strootman…), le club phocéen en paye aujourd’hui les pots cassés et doit composer avec un budget bien plus limité. C’est donc la nouvelle mission dont est chargé Pablo Longoria.

Longoria va tout revoir à l’OM

Fraichement nommé à la présidence de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, après avoir été directeur sportif du club pendant plus de six mois, Longoria entend bien donner une toute autre trajectoire au projet McCourt. Il s’est confié à ce sujet ce lundi dans un entretien accordé à la Cadena Ser : « Le principal objectif, le propriétaire l’a communiqué avec le changement réalisé, c’est de remettre le football au centre du projet. C’était nécessaire car la ville vit pour le football », explique Pablo Longoria, qui s’est donc pour cela appuyé sur Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur : « Pourquoi avoir choisi Sampaoli ? Il a eu un grand impact durant sa première expérience en Europe, au FC Séville. Après, durant la suite de sa carrière, il a toujours eu un impact immédiat et il a changé la dynamique. Mais surtout, durant les conversations téléphoniques, nous avons considéré que sa personnalité était en adéquation avec celle de Marseille, de celle du club. Je crois que les valeurs footbalistiques de Sampaoli sont les mêmes valeurs que va avoir le projet de l’OM », poursuit le président de l’OM. Et le prochain mercato estival sera un premier virage important.

Thauvin, Amavi… quel avenir pour les cadres du projet McCourt ?

En effet, certains membres emblématiques de l’OM et présents depuis le début de l’ère McCourt comme Florian Thauvin et Jordan Amavi arrivent en fin de contrat. Pablo Longoria est actuellement en train de négocier une prolongation avec ces deux éléments, mais ne semble pas pour autant disposé à faire des folies financières pour les conserver. Par ailleurs, d’autres joueurs sont annoncés sur le départ : Dimitri Payet, Steve Mandanda et Arkadiusz Milik font l’objet de nombreuses spéculations, et l’OM pourrait donc être obligé de revoir totalement les bases de son effectif dans les mois à venir. Reste à savoir si Pablo Longoria trouvera les bonnes solutions sur le marché.