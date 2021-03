Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, prolongation... Le clan Neymar aurait lâché une bombe en coulisses !

Publié le 23 mars 2021 à 9h15 par A.M.

Bien que la prolongation de Neymar semble proche d'être bouclée, la situation de Lionel Messi au FC Barcelone pourrait bien relancer ce dossier. Explications.

Comme Kylian Mbappé, le contrat de Neymar s'achève en juin 2022. Mais à l'inverse de son jeune coéquipier, le Brésilien semble très proche d'un accord pour prolonger son contrat avec le PSG. Il faut dire que le numéro 10 de la Seleçao à moins d'opportunités sur le marché que Kylian Mbappé ce qui facilite les négociations avec la direction du club de la capitale. Mais il manque encore l'officialisation qui tarde à venir et qui jette toujours un froid dans ce dossier pourtant crucial pour le PSG.

Neymar s'inquiète pour Messi