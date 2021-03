Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club qui veut réunir Cristiano Ronaldo, Messi... et Neymar !

Publié le 23 mars 2021 à 7h15 par A.C.

Propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham a dévoilé les énormes projets de sa franchise.

Au fil des années, la MLS est devenue une sorte d’antichambre de la retraite. On ne compte plus les gloires européennes qui ont souhaité terminer leur carrière outre-Atlantique, comme Thierry Henry. Mais qui seront les prochains ? Avec respectivement 36 et 33 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient être des sérieux candidats. Le premier est sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin prochain et certains observateurs assurent que le moment est peut-être venu pour lui de rejoindre les États-Unis. Son grand rival du FC Barcelone est plus jeune, mais son contrat se termine dans seulement quelques mois...

« On a surtout parlé de Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar »