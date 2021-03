Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Mauricio Pochettino !

Publié le 23 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Pour succéder à Quique Setién à l’hiver 2020, Éric Abidal avait proposé au président de l’époque Josep Maria Bartomeu de nommer Mauricio Pochettino, chose qu’il a refusé de faire. Pour le plus grand bonheur du PSG.

Le jour du dernier réveillon de Noël, le PSG a pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel. Le licenciement du désormais nouvel entraîneur de Chelsea a été officialisé que quelques jours plus tard, précédant la nomination de Mauricio Pochettino. L’ancien défenseur du PSG a pris les rênes de l’effectif en qualifiant cette opportunité de cadeau de Noël en conférence de presse à son arrivée. Néanmoins, Pochettino aurait pu être actuellement assis sur le banc du FC Barcelone si Éric Abidal avait été écouté.

« Ma première option était Pochettino »