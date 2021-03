Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo désigne le prochain buteur de Mauricio Pochettino !

Publié le 23 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Après la belle victoire du PSG contre l'OL (4-2), Daniel Riolo estime que Moise Kean a pris le dessus sur Mauro Icardi dans la hiérarchie des attaquants.

Prêté sans option d'achat par Everton l'été dernier, Moise Kean réalise une saison prometteuse qui devrait pousser le PSG à tenter de le conserver en fin de saison. Et cela tombe bien puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant italien fait du club parisien sa priorité pour son avenir. Une excellente nouvelle aux yeux de Daniel Riolo qui estime que Moise Kean est désormais passé devant Mauro Icardi dans la hiérarchie des buteurs du PSG.

«Kean a totalement relégué Icardi derrière lui»