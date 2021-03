Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation d’Abidal sur les plans du Barça pour Pochettino

Publié le 22 mars 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, le technicien argentin aurait pu entraîner le FC Barcelone à compter de l’hiver 2020 si l’ancienne direction blaugrana avait fait confiance à Éric Abidal d’après les propos de l’ancien secrétaire technique du Barça.

Afin de succéder à Thomas Tuchel, remercié le jour du réveillon de Noël par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG s’est entendu avec Mauricio Pochettino sur les termes d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire, avant d’officialiser sa venue le 2 janvier dernier. Sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino aurait pu retrouver un emploi seulement quelques semaines après son départ forcé des Spurs : au FC Barcelone. Du moins, si l’ancien président Josep Maria Bartomeu avait écouté l’ex-secrétaire technique Éric Abidal.

La première option d’Abidal pour remplacer Valverde au Barça était Pochettino !