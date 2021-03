Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel... Le message fort de Mbappe !

Publié le 23 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Quelques mois après le changement d'entraîneurs au PSG, Kylian Mbappé se réjouit de voir les progrès réalisés avec Mauricio Pochettino.

Après une première partie de saison délicate, le PSG a décidé de séparer des services de Thomas Tuchel, très rapidement remplacé par Mauricio Pochettino. Et alors que les joueurs ont eu du mal à assimiler le nouveau projet de jeu mais semblent petit-à-petit monter en puissance comme en témoignent les prestations contre le FC Barcelone (4-1) ou contre l'OL (4-2) dimanche soir. Kylian Mbappé a d'ailleurs évoqué les progrès réalisés.

«On n’a pas réussi à bien jouer tout de suite, mais maintenant il faut confirmer»