Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout reste encore à faire pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 23 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Si l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les interrogations, il va falloir encore se montrer patient pour être définitivement sur le choix du joueur du FC Barcelone.

Prolongera ou partira ? Telle est la question actuellement concernant Lionel Messi. Resté au FC Barcelone après avoir voulu partir l’été dernier, l’Argentin peut désormais avoir l’occasion de s’en aller, étant donné qu’il arrive au terme de son contrat. Une opportunité que le PSG et Manchester City surveillerait de très près. Mais au Barça, Joan Laporta, récemment élu président, veut empêcher ce départ de Lionel Messi. La question est désormais de savoir s’il y arrivera et la réponse ne devrait pas tomber tout de suite.

Aucune offre pour Messi !