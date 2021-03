Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie de taille sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 mars 2021 à 0h30 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain au FC Barcelone. N’ayant pas prolongé son contrat, la Pulga ne manque pas de courtisans, dont le PSG. Mais pour Rivaldo, un nouveau contrat pour l’Argentin serait essentiel au club catalan.

La situation de Lionel Messi au FC Barcelone n’a toujours pas évolué. S’il enchaîne les bonnes performances ces derniers temps, l’avenir de l'attaquant est encore incertain. En fin de contrat cet été, l’Argentin n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Barça . Pourtant, Joan Laporta ferait tout pour y parvenir et voir Messi rester au moins une saison de plus au FC Barcelone. Mais le sextuple Ballon d’Or ne manque pas de courtisans. Manchester City et le PSG sont très souvent évoqués comme les deux plus sérieux prétendants à l'Argentin. Leonardo verrait d'un bon oeil l'arrivée libre de l'un des meilleurs joueurs du monde dans la capitale. Néanmoins, pour Rivaldo, la prolongation de Lionel Messi serait essentielle au club catalan, qui traverse une grave crise financière due à la Covid-19.

« Ils devraient se concentrer sur la prolongation de Messi »