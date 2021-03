Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un appel du pied pour cet été !

Publié le 23 mars 2021 à 5h15 par T.M.

S’étant déjà mis au travail pour le recrutement estival de l’OM, Pablo Longoria voit déjà une recrue s’offrir à lui : Michael Cuisance.

Cet été, cela devrait bouger à l’OM. En effet, selon les informations de La Provence , dévoilées ce lundi, Pablo Longoria serait déjà au travail avec David Friio, son bras droit, ainsi que Jorge Sampaoli pour préparer le recrutement marseillais. Malgré des moyens limités, le président marseillais pourrait réaliser quelques coups. Mais qui pourrait venir renforcer l’effectif de l’OM ? Les réponses pourraient se trouver déjà dans le groupe actuel de Sampaoli. En effet, plusieurs joueurs sont prêtés avec option d’achat et certains pourraient rester.

Cuisance veut continuer à l’OM !