Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme chantier se présente pour Leonardo !

Publié le 23 mars 2021 à 4h15 par A.M.

L'été prochain, Leonardo va probablement devoir gérer le dossier des attaquants entre un Mauro Icardi qui serait toujours tenté par l'Italie et un Moise Kean qui souhaite rester au PSG.

Après le départ d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a dû bouleverser le poste d'avant-centre du PSG. C'est ainsi que l'option d'achat de Mauro Icardi a été levée tandis que Moise Kean a été prêté sans option d'achat par Everton. Et cette saison, l'attaquant italien impressionne au point que Leonardo cherche déjà une solution pour le conserver définitivement. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant italien souhaite d'ailleurs rester au PSG la saison prochaine. En parallèle, Mauro Icardi pourrait bien retourner en Italie comme l'explique Mario Miele, opérateur du marché des transferts.

Icardi vers un départ, Kean veut rester à Paris