Mercato - PSG : Ces précisions sur l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 22 mars 2021 à 10h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi pourrait ne plus forcément s’écrire au PSG, des précisions ont été apportées concernant la possible destination de l’Argentin.

« Un départ d’Icardi du PSG ? C’est possible qu’il quitte le club français lors du prochain mercato ». Selon Mario Miele, Mauro Icardi pourrait ne pas s’éterniser au PSG cet été. Deux ans après son arrivée dans la capitale, l’Argentin pourrait donc faire ses valises et les rumeurs sont déjà nombreuses à ce sujet. Et l’ancien de l’Inter Milan est notamment annoncé de retour en Italie. De l’autre côté des Alpes, Icardi a gardé une très belle cote, plaisant notamment à la Juventus, qui se chercherait un attaquant pour pallier un possible départ de Cristiano Ronaldo, de l’AS Rome, ou encore du Milan AC.

Un salaire qui pose problème ?