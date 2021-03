Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’est heurté à une dure réalité à l’OM !

Publié le 23 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que les comptes de l’OM sont actuellement dans le rouge, cela empêche les investissements pour recruter. Un frein qui est d’ailleurs venu contrarier les plans de Pablo Longoria.

Bien que Frank McCourt ait déjà dépensé plus de 200M€ à l’OM, les mauvais résultats du club font que les caisses ont rapidement été vides. Et forcément, la situation actuelle n’a clairement pas aidé les Phocéens à inverser la tendance. Alors que les comptes sont dans le rouge, cela n’aide pas Pablo Longoria à recruter et faire venir du sang neuf. Depuis son arrivée l’été dernier, le désormais président de l’OM doit donc redoubler d’ingéniosité, devant également aussi, malheureusement, faire une croix sur certains de ses plans.

« Je pensais qu’on pouvait le réaliser »