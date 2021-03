Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’enflamme pour son arrivée à la place d’Eyraud !

Publié le 22 mars 2021 à 12h45 par T.M.

Suite à la révolution opérée par Frank McCourt, Pablo Longoria a été nommé président de l’OM. Un défi qu’a rapidement voulu relever l’Espagnol.

Ces derniers jours, cela a beaucoup changé à l’OM. En effet, alors que la colère grondait chez les supporters, Frank McCourt est venu ramener la paix sur la Canebière. Pour cela, le propriétaire phocéen a opéré une grande révolution. Alors que Jorge Sampaoli est venu s’asseoir sur le banc de touche, le principal changement a été le départ de Jacques-Henri Eyraud de son poste de président et c’est Pablo Longoria, alors « Head of Football » qui s’est vu confier les clés de l’OM par McCourt. A seulement 34 ans, Longoria est donc désormais président du club phocéen.

« Il n’y avait pas beaucoup à penser »