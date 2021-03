Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour son projet, Jorge Sampaoli peut compter sur ce cadre !

Publié le 22 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Tentant de donner une nouvelle identité à l’OM, Jorge Sampaoli pourrait notamment construire autour d’Alvaro Gonzalez s’il le souhaite.

Cela fait maintenant deux semaines que Jorge Sampaoli officie sur le banc de l’OM. Et après des débuts tonitruants avec les Phocéens, avec deux victoires en deux matchs, l’Argentin vient de connaitre sa première défaite face à l’OGC Nice (3-0). Après la rencontre, Sampaoli avait d’ailleurs regretté que ses joueurs ne s’étaient pas tenus à la philosophie qu’il souhaite inculquer. Le projet de l’entraîneur de 61 ans est donc toujours en pleine construction et pour arriver là où il veut aller, il devra s’entourer des meilleurs. Une aventure à laquelle Alvaro Gonzalez veut prendre partie.

Alvaro Gonzalez veut rester à l’OM !