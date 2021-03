Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a eu tout bon avec Jorge Sampaoli !

Publié le 21 mars 2021 à 14h30 par Th.B.

Bien que d’autres entraîneurs aient été démarchés avant lui, Jorge Sampaoli est le nouveau coach de l’OM. Et Pablo Longoria pourrait bien avoir tirer la bonne carte. Explications.

Pendant une poignée de semaines, l’OM a cherché à recruter un nouvel entraîneur pour succéder à André Villas-Boas qui était mis à pied au début du mois de février. De nombreux noms ont été liés à l’Olympique de Marseille. Patrick Vieira, Walter Mazzarri, Ernesto Valverde ont fait partie des potentiels successeurs de Villas-Boas. Le10sport.com vous révélait le 3 février dernier que trois entraîneurs de renom avaient décidé de décliner les avances de la direction de l’OM, en les personnes de Rafael Benitez et Maurizio Sarri, pas intéressés par le challenge lorsque Lucien Favre ne prenait en considération une arrivée à Marseille que probablement en fin de saison et non en plein milieu de l’exercice. Quelques heures plus tard, on vous dévoilait que Jorge Sampaoli était en pole position dans l’esprit des dirigeants de l’OM pour succéder à Villas-Boas dont l’intérim a été assuré par Nasser Larguet, directeur du centre de formation. Alors que le climat était plutôt délétère entre les supporters et l’ancien président Jacques-Henri Eyraud en février en grande partie en raison de l’initiative Agora OM , Frank McCourt a fait le ménage à la fin du mois en nommant au passage Pablo Longoria président de l’OM et Jorge Sampaoli entraîneur. Un choix qui aurait pu être tout autre.

Jorge Sampaoli met les supporters au coeur du projet

Ce dimanche, Calciomercato.com a confirmé nos informations divulguées au début du mois de février selon lesquelles Maurizio Sarri avait été contacté par l’OM pour devenir le nouvel entraîneur. Le refus a été catégorique de la part de Sarri, d’après le portail transalpin, refusant de prendre les rênes de l’effectif de l’OM immédiatement. Finalement, Jorge Sampaoli a été nommé et pourrait bien être l’homme adéquat pour apaiser la colère des supporters et leur redonner de la passion en terme de jeu et de qualité de football, le technicien argentin prônant un football offensif et spectaculaire. De passage en conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs soigné son image en mettant les supporters au centre du projet de l’OM malgré les débordements récents des différents groupes de supporters à la Commanderie. « On vit dans une sorte de société du positivisme où tout le monde pense que tout doit absolument se passer comme on le souhaite. Sinon, c'est un échec total. En réalité, l'ambiance dans un club quand ça va mal est propice à l'instabilité. Mais l'OM est une ville et un club très important et il est de notre responsabilité de tout faire pour faire plaisir à nos supporters. Il faut qu'on travaille pour savoir exactement où on veut aller. On essaye de mettre en place une philosophie ».

Supporters, jeu… Alvaro Gonzalez voit en Jorge Sampaoli la réponse