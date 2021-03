Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un échec fracassant de Claude Puel est confirmé !

Publié le 22 mars 2021 à 5h00 par T.M.

L’été dernier, l’ASSE s’est finalement résignée à laisser partir Wesley Fofana à Leicester. Au grand dam de Claude Puel.

A 20 ans, Wesley Fofana devait être cette saison le patron de la défense de l’ASSE. Tel était en tout cas le projet de Claude Puel dans le Forez. En effet, l’entraîneur stéphanois compter sur le talent du joueur qui est finalement parti à Leicester. Pour des raisons économiques, l’ASSE a finalement ouvert la porte à un départ de Fofana afin de faire rentrer 35M€ dans les caisses. Un départ auquel Puel était pourtant farouchement opposé, mais il a dû se plier au choix de sa direction.

« L'entraîneur ne voulait pas non plus que j'y aille »