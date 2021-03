Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup dur pour le projet Laporta ?

Publié le 23 mars 2021 à 1h00 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone pourrait connaitre un échec cuisant avec l’un de ses proches.

Redevenu président onze ans après son départ, Joan Laporta a un projet précis pour le FC Barcelone. Il semble en effet vouloir s’entourer de plusieurs anciens du club. C’est le cas de Xavi Hernandez ou encore de Jordi Cuyff, fils de la légende néerlandaise, que Laporta voudrait comme directeur sportif. En Catalogne on a également parlé d’un retour de Victor Valdes, gardien de but formé à La Masia qui compte 535 matchs en équipe première entre 2002 et 2014.

Valdes ne reviendra pas au Barça