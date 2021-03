Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi lâche un message fort sur son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que Joan Laporta souhaite conserver Lionel Messi au FC Barcelone, le PSG et Manchester City seraient à l’affût sur la star argentine. Mais à en croire l’entourage du joueur, personne ne serait encore passé à l’action dans ce dossier.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. L’Argentin est encore loin d’une prolongation au FC Barcelone, et ce malgré le retour de Joan Laporta à la tête du club culé. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici », a lâché Joan Laporta il y a quelques lors de la cérémonie pour son investiture. Le PSG et Manchester City restent de leur côté à l’affût sur le sextuple Ballon d’Or, mais à en croire l’entourage du joueur, rien n’aurait encore évolué dans ce dossier.

Aucune offre transmise à Lionel Messi