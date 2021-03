Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier échec pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 22 mars 2021 à 18h30 par A.C. mis à jour le 22 mars 2021 à 18h32

Arrivé cet hiver pour succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli pourrait connaitre une première déconvenue à l’Olympique de Marseille.

L’idylle a duré moins d’une quinzaine de jours. Face à l’OGC Nice lors de la 30e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a connu sa première défaite à la tête de l’Olympique de Marseille (3-0). Un coup d’arrêt pour le nouvel entraineur de l’OM, après des belles prestations face au Stade Rennais (1-0) et face à Brest (3-1). Mais les mauvaises nouvelles pourraient s’enchainer pour Sampaoli ! La presse italienne a en effet révélé que le coach de l’OM souhaiterait retrouver Arturo Vidal, joueur qu’il a bien connu lorsqu’il dirigeait le Chili. L'ancien de la Juventus, du Bayern Munich et du FC Barcelone a rejoint Antonio Conte à l’Inter, mais ne semble pas vraiment convaincre.

Sampaoli veut convaincre Vidal de le rejoindre à l’OM

C’est en tout cas ce qu’on assure en Italie. Tuttosport a en effet souligné le fait qu’Arturo Vidal ait totalement disparu au fil de la saison, au profit de Christian Eriksen. Un retournement de situation assez incroyable, puisqu’il y a encore quelques mois Vidal semblait être l’un des lieutenants d'Antonio Conte, tandis qu’Eriksen était destiné à un départ. Au Chili, on semble également penser que Vidal n’a plus sa place à l’Inter. D’après les informations de Redgol , le milieu de terrain devrait être placé sur la liste des transferts à la fin de la saison et ce n’est pas sa récente opération au genou qui pourrait lui permettre d’inverser la tendance. De son côté, La Tercera dévoilait récemment que Jorge Sampaoli aurait pris son téléphone pour directement appeler Vidal et le convaincre de le rejoindre à l’Olympique de Marseille.

Longoria douche les espoirs de Sampaoli