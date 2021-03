Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 16h15 par Th.B.

Annoncé en Angleterre et au PSG, Lionel Messi pourrait finalement rester au FC Barcelone en raison de l’élection de Joan Laporta au poste de président. Et l’ancien secrétaire technique du club culé Éric Abidal a laissé entendre qu’il ne trouverait pas forcément meilleur environnement que le Barça.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. Par le biais de son énorme appel du pied en décembre dernier au micro d’ ESPN Argentine , Neymar a lancé l’acte II du feuilleton Messi après un premier acte mouvementé à l’été 2020, mais qui n’a finalement pas débouché sur un départ comme le désirait Messi. Incité à rejoindre Neymar au PSG, Lionel Messi a prévu de prendre une décision en fin de saison, soit à l’issue de son contrat le liant au FC Barcelone. Élu président du Barça le 7 mars dernier et officiellement présenté la semaine dernière, Joan Laporta profitait de son investiture pour lui aussi déclarer sa flamme au capitaine du FC Barcelone pour qu’il prolonge son contrat. Ancien secrétaire technique du Barça , Éric Abidal a glissé un précieux conseil à son ancien coéquipier au FC Barcelone.

« Il est important de rester parce que c'est le joueur clé, mais… »