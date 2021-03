Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Venant d’intégrer l’organigramme l’ASSE, Loïc Perrin ne manque pas d’ambitions pour la suite de sa carrière en dehors des terrains. Le Stéphanois a d’ailleurs dévoilé l’un de ses plans.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir Loïc Perrin faire son retour à l’ASSE. Alors que le Stéphanois prenait se retraite sportive l’été dernier, il a désormais un nouveau rôle chez les Verts, venant d’intégrer l’organigramme du club. D’ailleurs, à ce sujet, Perrin a confié au Progrès : « Pour commencer, ma mission sera plutôt avec le centre de formation. J’ai déjà fait une intervention auprès des jeunes pros. Ce sera une mission assez générale pour apporter mon vécu, mon expérience ».

Perrin, futur directeur sportif ?