Mercato - OM : McCourt et Longoria reçoivent un coup de pression de la mairie pour le recrutement !

Publié le 22 mars 2021 à 23h30 par La rédaction

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, de nombreux changements ont été apportés à l’OM. Mais à la mairie de Marseille, on aimerait voir désormais de grands joueurs arriver dans le club phocéen.

Malgré les problèmes que traverse l’OM ces derniers temps, Pablo Longoria se donne à fond pour redorer l’image du club. Nommé président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, l’ancien directeur sportif était à l’initiative des arrivées d’Arkadiusz Milik et de Jorge Sampaoli cet hiver. L’objectif est clair pour Longoria : remettre de l’OM à la place qu’il mérite, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Même si le club phocéen rencontre quelques difficultés économiques, l’Espagnol veut faire taire les critiques sur le recrutement de l'OM en faisant venir de grands joueurs. Et c’est également le souhait de la mairie de la ville.

« On va voir ce qu’ils vont proposer lors du prochain mercato. On veut voir venir des grands joueurs »