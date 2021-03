Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien décidé à tenter un joli coup avec ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 22 mars 2021 à 21h45 par B.C.

Alors qu’Alessandro Florenzi et Colin Dagba ne font pas l’unanimité sur le flanc droit de la défense du PSG, Leonardo serait bel et bien intéressé par Emerson, joueur appartenant au FC Barcelone et au Real Betis.

Après le départ de Thomas Meunier l’été dernier, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma. L’international italien peine néanmoins à faire l’unanimité au PSG, et il en est de même pour Colin Dagba et Thilo Kehrer, ce qui pourrait inciter le directeur sportif parisien à partir à la recherche d’un nouveau latéral droit lors du prochain mercato estival. D’après la presse espagnole, Emerson serait notamment dans le viseur du club de la capitale, une information confirmée par France Football .

Leonardo vise Emerson