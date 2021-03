Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Lionel Messi a posé ses conditions !

Publié le 22 mars 2021 à 19h30 par B.C.

Alors que son avenir avec le FC Barcelone reste incertain, Lionel Messi apparaît toujours dans le viseur du PSG et de Manchester City. Cependant, l’attaquant argentin souhaite attendre la fin de la saison avant de trancher et voudrait à tout prix éviter un nouveau feuilleton similaire à celui de l’été dernier.

Désireux de partir lors du dernier mercato estival, jusqu’à faire parvenir un burofax à sa direction pour officialiser sa décision, Lionel Messi avait finalement été retenu au FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu. Depuis, ce dernier a quitté le club culé, remplacé par Joan Laporta, mais l’avenir de l’Argentin reste incertain. Bien qu’il dispose de bons rapports avec le nouveau président blaugrana, Lionel Messi laisse planer le doute pour son avenir, mais le temps presse. Le bail du sextuple Ballon d’Or prend fin à l’issue de la saison, et Joan Laporta souhaite absolument conserver sa star, l’une de ses promesses durant la campagne présidentielle. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici », a confié l’avocat de formation lors de son investiture il y a quelques jours. Mais de son côté, Lionel Messi ne veut pas se précipiter.

Messi ne veut pas se retrouver dans une nouvelle tempête médiatique

D’après les informations d’ ESPN , Lionel Messi souhaite attendre la fin de la saison avant de trancher pour son avenir. Des sources proches de l’Argentin expliquent que l’attaquant de 33 ans veut rester à l’écart des nombreuses rumeurs le concernant afin de se concentrer sur le FC Barcelone. Ainsi, son père et représentant, Jorge Messi, serait toujours en Argentine et n’aurait pas prévu de s’envoler pour la Catalogne dans l’immédiat pour régler ce dossier. La volonté première de Lionel Messi serait aujourd’hui de faire profil bas selon son entourage, et d’éviter de se retrouver dans une situation semblable à celle de l’été dernier. L’Argentin s’était retrouvé au coeur d’un énorme feuilleton l’obligeant à prendre la parole pour clarifier sa situation, ce qui n’est pas dans ses habitudes, Lionel Messi préférant habituellement rester très discret.

Le PSG, City et le Barça ne seraient pas encore passés à l’action

Selon des sources proches du joueur, aucun club ne serait encore passé à l’action dans ce dossier, pas même le FC Barcelone malgré les plans de Joan Laporta. Le président blaugrana souhaite en effet réaliser dans un premier temps un audit de la situation économique du club culé avant de transmettre une offre officielle à Lionel Messi, même s’il aurait conscience qu’il ne pourra pas s’aligner sur le contrat actuel de l’Argentin. Le numéro 10 compterait de son côté écouter l'offre proposée par le club culé avant d'acter un départ. Affaire à suivre…